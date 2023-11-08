Uzmanlar uyardı: El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor!

Türkiye'de son zamanların en sıcak yazı bu sene yaşandı. 2023 yazı tarihe geçti ve artarda sıcaklık rekorları kırıldı. Hava sıcaklıklarının 49,5 derecelere kadar çıktığı günlerin ardından ekim ayının gelmesi ile kış etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı.