Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu!

DOĞUDA KAR, BATIDA YAĞMUR

Doğudaki kuvvetli yağışlar henüz kar şeklinde değil. Sıcaklık yüksek olduğu için yağmur olarak düşüyor ama cuma günü ve cumartesi günü özellikle hafta sonuna doğru perşembe gecesinden sonraki iki gün bu kesimde Doğu Anadolu'da yağışlar biraz kar şeklinde de atıştırabilir. Türkiye'nin doğusuna mevsimin ilk kar yağışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Ama bu sefer daha geniş alanlarda, daha kuvvetli, biraz daha örtüsü kalın kar görebiliriz.