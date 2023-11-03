Uzmanlar net tarih verdi: Türkiye'ye El Nino kışı geliyor!
Meteoroloji uzmanları, kasım ayının başlarında Türkiye'yi etkisi altına alacak ciddi bir soğuk hava dalgasının yaklaştığına dikkat çekiyor.
El Nino'nun yol açtığı kavurucu sıcaklıkların ardından, Türkiye'nin şimdi de El Nino kışına hazırlandığı açıklandı. El Nino kışı, uzmanlar tarafından kar yağışı getireceği tahmin ediliyor.
Halk arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu merak konusu olurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
TRT Haber'in haberine göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisi altındaki yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyledi.
Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" diyerek bu seneki modellerin Türkiye için özellikle kasım ve sonrası için ne gösterdiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.
NET TARİH VERDİ
Dr. Bozyurt,, "7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum. Bu soğuk hava sistemi de kar yağışı getirebilir. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazı gelecek.
Aralıktan itibaren yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. 11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı olabilir" dedi.
İstanbul’u nasıl bir kış bekliyor?
Bozyurt İstanbul'a yönelik önümüzdeki döneme ilişkin verileri şöyle yorumladı:
“Genelde yurdun kuzeybatı bölgelerinde bu kış yağışlı geçecek. Ama İstanbul ve çevresinde aralık ayına kadar çok üst seviyede yağışlar görülmüyor. Aralıktan itibarense yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir.
Karın su tutma kapasitesi çok fazla ve dolayısıyla kar erimelerinde potansiyel su ortaya çıkıyor. Barajlarda da çok olumlu bir etkisi var. Bunun dışında bir de kar havadan amonyağı da indiriyor ve toprağın daha verimli olmasını sağlıyor.”