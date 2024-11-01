Uzmanlar Kalp ve Eklem Sağlığı İçin Doğru Su Tüketimini Açıkladı

NE KADAR SU İÇİLMELİ?

Yeni araştırmalara göre sağlıklı bir kalp için ideal su miktarı, vücut ağırlığının kilogramı başına 30-35 ml. Örneğin, 70 kg ağırlığında bir kişi için bu, günlük yaklaşık 2-2,5 litre suya denk geliyor. Bu oran, kişinin fiziksel aktivitesine, yaşadığı iklime ve sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Uzmanların genel önerileri ise yaş gruplarına göre şöyle:

0-6 ay bebekler: 680 ml (süt dahil)

6-12 aylık bebekler: 800-1000 ml

1-3 yaş arası çocuklar: 1200 ml

4-8 yaş arası çocuklar: 1600 ml

9-13 yaş arası çocuklar: 2100 ml

14-18 yaş arası gençler: 2500 ml

Yetişkin kadınlar: 2500 ml

Yetişkin erkekler: 3000 ml

Eklem Sağlığına Katkısı

Ortopedistler, suyun eklemler için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yeterli sıvı alımı, eklemleri yağlayan sinovyal sıvının üretimini destekleyerek aşınma ve yıpranmayı önlüyor. Yetersiz su tüketimi artrit ve osteoartrit riskini artırabiliyor.