Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce canımızı yitirmiştik. Gözler büyük İstanbul depremine çevrilmişken uzmanlar "En çok korktuğumuz yer" diyerek o kente işaret ettiler.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem beklendiği açıklanmıştı.
İstanbul için tehlike çanları çalmaya devam ederken, Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Samet Arslan'ın Show Haber'e yaptığı açıklamalarda "En çok korktuğumuz yer" diyerek o ile işaret ettiler.
Prof. Dr. Süleyman Pampal bu deprem sırasında civarda meydana gelen örselenmeye dikkat çekerken "Şu anda Hatay'dan güneye doğru, Ölüdeniz fayı, Ortadoğu, Suriye, Lübnan ve İsrail maalesef topun ağzında" diye konuştu.
Pampal'ın dikkat çektiği diğer iller ise Bolu ve İzmir oldu. "Bolu'nun hem zemin olarak iyi değil hem de kırılmamış bir parça var" diyen Pampal buradaki riske karşı uyardı.