Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce canımızı yitirmiştik. Gözler büyük İstanbul depremine çevrilmişken uzmanlar "En çok korktuğumuz yer" diyerek o kente işaret ettiler.

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Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il - Resim: 1

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem beklendiği açıklanmıştı.

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Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il - Resim: 2

İstanbul için tehlike çanları çalmaya devam ederken,  Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Samet Arslan'ın Show Haber'e yaptığı açıklamalarda "En çok korktuğumuz yer" diyerek o ile işaret ettiler.

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Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il - Resim: 3

Prof. Dr. Süleyman Pampal bu deprem sırasında civarda meydana gelen örselenmeye dikkat çekerken "Şu anda Hatay'dan güneye doğru, Ölüdeniz fayı, Ortadoğu, Suriye, Lübnan ve İsrail maalesef topun ağzında" diye konuştu.

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Uzmanlar 'en çok korktuğumuz yer' diyerek o ili işaret etti: İşte deprem riski en çok artan üç il - Resim: 4

Pampal'ın dikkat çektiği diğer iller ise Bolu ve İzmir oldu. "Bolu'nun hem zemin olarak iyi değil hem de kırılmamış bir parça var" diyen Pampal buradaki riske karşı uyardı.

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