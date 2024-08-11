Uzmanlar Doğrudan O Noktayı İşaret Etti: ‘8'den Büyük Deprem’ Uyarısı
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası bölgenin deprem tarihine değinen Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen ve Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, 8 ve üstü büyüklükteki bir deprem konusunda uyardı.
Yer hareketliliğinin sıcak olduğu Akdeniz, sallanmaya devam ediyor. Adana'da peş peşe meydana gelen 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremlerden sonra Antalya'nın Kaş ilçesi 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler oldu.
İki deprem uzmanı, Akdeniz’deki yer hareketliliği ile ilgili o bölgeyi işaret etti.
Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Helen Yayı’na dikkat çekerek şunları söyledi:
"Antalya ve çevresinde deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda fay var. Bu faylar Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Yayı, Kırkkavak ve Aksu fayı olarak sıralanabilir. Akdeniz’de Helen Yayı olarak bilinen bölge gerçekten çok kritik. Helen Yayı Afrika levhasının Ege Denizi altına daldığı alan. Bu hat Yunanistan’ın İyon Denizinden başlayıp, Girit ve Rodos adalarının güneyinden geçerek Fethiye körfezine doğru uzanıyor. Bu hat boyunca 8.0’den büyük deprem olma olasılığı var. Ayrıca deprem sonrasında oluşacak tsunami dalgaları da depremin yıkım gücünü artırabilir. Ayrıca bölgede zaman zaman volkanik patlamalar meydana gelmekte ve ciddi hasarlara neden olabilir. Bu bölgede son zamanlarda artan deprem aktivitesi bölgenin ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini gösterir.
‘BÜYÜK BİR DEPREMİN HAZIRLAYICISI’
Bu depremleri her ne kadar zamanını net olarak bilemesek de daha büyük bir depremin hazırlayıcısı gibi düşünmek doğru olacak. Bu hat boyunca oluşacak büyük depremlerin de hem deprem hem tsunami nedeniyle hasara neden olabileceğini düşünerek risk azaltma çalışmalarına önem vermeliyiz."
‘8.3 OLDUĞU TAHMİN EDİLEN…’
Aynı bölge üzerinde uyarılarını sıralayan Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu ise "Girit Adası batısında meydana gelen ve büyüklüğünün 8.3 olduğu tahmin edilen 21 Temmuz 365 Depremi düşünüldüğünde büyük depremlerin yer hareketlerinden çok güçlü olmasa da güçlü şekilde etkilenme olasılığı var. Girit Adası’nın Antalya’ya uzaklığı çok güçlü etkilenmeyi önleyecektir. Bununla birlikte Girit Adası civarındaki büyük depremlerin oluşturacakları tsunamiler Antalya ve çevresini etkileyecektir. Antalya şehir merkezi, batısındaki Teke Yarımadası nedeniyle bu tsunamilerden görece daha az etkilenecektir. Fethiye ve Kaş ilçeleri görece daha fazla etkilenme olasılıkları var. 365 depremi yer hareketi ve tsunamisi Sicilya, Yunanistan, Kıbrıs, Libya, Güneybatı Türkiye, Mısır ve Filistin’de etkili olmuştur. Girit civarında 365 yılındaki depreminin yanı sıra tarihte 66, 800, 1303, 1630, 1867 ve 1886 depremleri etkili olmuştur" dedi.