Uzmanından Tokat Depremi Açıklaması

Tokat'taki 4 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Osman Bektaş açıklamalarda bulundu.

Uzmanından Tokat Depremi Açıklaması

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde dün geçe saat 23.20'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokat'taki depremi yorumladı.

"Yıkıcı olmayan, ancak 7 den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir" diyen Bektaş, "Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur" dedi.

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