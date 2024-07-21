Uzmanından Adenovirüs ve Yaz Koronavirüsüne Karşı Beslenme Önerileri

Uzmanlar, Adenovirüs enfeksiyonlarına ve yaz koronavirüsüne karşı ailelere uyarılarda bulundu.

Adenovirüsün en çok çocukları etkilediğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, "Adenovirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarından mide-bağırsak hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede hastalıklara neden olabilen bir virüs grubudur. Özellikle çocuklarda, havuzlar ve kirli su kaynakları aracılığıyla yayılır ve mide bulantısı, kusma, ishal gibi semptomlara yol açar" dedi.

Adenovirüs enfeksiyonlarının genellikle hafif geçen ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi seyredebildiğini söyleyen Çakır şöyle devam etti:

"Çocukların bağışıklık sistemlerini desteklemek için sağlıklı beslenmeye ve hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Çocuklara sık sık ellerini yıkamalarını öğretmek ve özellikle yaz döneminde onları temiz sularda yüzmeye teşvik etmek, enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, yaz aylarında çocukların yeterince sıvı aldığından da emin olunmalıdır."

PROPOLİS BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise propolisin, içerdiği polifenoller sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir arı ürünü olduğunu söyledi.

Samancı, "Propolis, güçlü antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olup, enfeksiyonlara karşı doğal bir koruma sağlıyor. Tıpkı kovanda arıların sterilizasyon amacıyla kullandığı gibi, bizler de propolisi vücudumuzun direncini arttırmak ve hastalıklara karşı mücadele edebilmesine destek olmak amacıyla kullanabiliriz. Bilimsel çalışmalar, propolisin virüs ve bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarına, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı kullanılabilecek etkili ve doğal bir arı ürünü olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA