Uzman Onbaşının Kahreden Ölümü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Devecikonak Karakolu’nda görev yapan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir yıldır Devecikonak Karakolu’nda görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları endişelenerek evine gitti. Duman altında kalan evin içinde Bayraktutar'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yapılan ilk incelemelerde, genç askerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Melih Bayraktutar’ın cenazesi, 25 Mart Salı günü Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii’nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Kaynak: DHA