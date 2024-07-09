Uzman İsimden 'Kavurucu Sıcak' Uyarısı: Ağaç Altına Girin, Denizde Durmayın!

Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu. Şen, "İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek. Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar" dedi.

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Uzman İsimden 'Kavurucu Sıcak' Uyarısı: Ağaç Altına Girin, Denizde Durmayın!

Meteoroloji Danımşanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcak havalar konusunda uyarıda bulundu. Şen, “Keşke bu iyi günümüz olsa da pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor” diyerek özellikle denize girmeyi düşünen kişilere dikkatli olun çağrısında bulundu.

CNN Türk’e konuşan Şen, şunları söyledi:

“Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen %70'lerde nem var. Akşamları %90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Vücudun sıcaklığını kuruması için terlemesi lazım. Terliyoruz ama kuruması lazım. Nemden dolayı ter kurumayınca sıkıntı yaşıyoruz. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek.

‘AĞAÇ ALTLARINA GİRSİNLER DENİZDE DURMASINLAR’

Keşke bu iyi günümüz olsa da pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugün Ege Akdeniz bölgeleri çok sıcak. 40 derece sıcaklıklar var. Kuzeydeki rüzgarlarla 50 dereceyi hissedebiliyorsan. İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek. Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar.

‘YAĞIŞSIZ BİR DÖNEM GEÇİRECEĞİZ’

Eylül'ün 15'ine kadar sıcak havalar devam eder. Avrupa'ya baktığımız zaman 2024 yılı son 60 yılına göre geçen ay en sıcak ayı yaşamışız. Ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyir devam ediyor. Bu kadar ortalamanın üzerinde sıcaklık seyrini yaşamamıştık.Nemin yüksek olması orman yangıları bakımından bir nevi iyi ama 40 derece olan bölgelerde orman yangını tehlikesi mevcut. Yağışsız bir dönem geçireceğiz. Anadolu'da yerel yağışlar olacak sadece.”

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