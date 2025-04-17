Uzman İsimden Çarpıcı Uyarı: 'Karadeniz Uzun Peryotlu Deprem Kaynağıdır'

Deprem ülkesi Türkiye’de, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlarda endişeler sürerken, uzmanlar da depreme ilişkin uyarılarını sürdürüyor. Son olarak, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman Bektaş, AFAD’ın hazırladığı ‘İllere göre deprem tehlike haritası’na ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bektaş, söz konusu haritada illerin son birkaç yüz yıl içerisinde yıkıcı deprem üretmiş deprem kaynaklarına olan uzaklıklarının esas alındığına dikkat çekti. Bektaş, benzer bir örnek olarak, 2018’de yürürlükten kaldırılan 1996 Deterministik Deprem Tehlike Haritası’nı gösterdi.

'KARADENİZ UZUN PERYOTLU DEPREM KAYNAĞIDIR'

Eski haritada Karadeniz’in deprem kaynağı olarak gösterilmediğini işaret eden Bektaş, “Oysa 2018 yılında yürürlüğe giren yeni Deprem Tehlike Haritası yalnızca olmuş değil, olması mümkün depremleri ve deprem kaynaklarını esas almıştır (probabilistik harita). Bu yeni haritaya göre Karadeniz uzun periyotlu bir deprem kaynağıdır” diye yazdı.

AFAD 2025 İLLERE GÖRE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

İllerin Son birkaç Yüzyıl içerisinde yıkıcı deprem üretmiş deprem kaynaklarına ( faylara) olan uzaklıklarını esas almıştır. Tıpkı 2018 de yürürlükten kalkmış olan 1996 Deterministik Deprem Tehlike Haritası gibi. Bu eski hariraya göre pic.twitter.com/xI2MWKy6SR — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) April 17, 2025

Bektaş, önceki paylaşımlarında da AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasının kendisiyle çeliştiğini söyledi ve "AFAD 2025 de "İllerin Deprem Tehlikesini" aktif faylara olan uzaklığa göre belirlemiştir. Haritada sahillerimizi tehdit eden denizdeki faylar dikkate alınmadığından sahil illerimizin deprem tehlikesi de gerçeği tam olarak yansıtmaz" ifadelerini kullanmıştı.

AFAD YENİ DEPREM RİSK HARİTASINI YAYINLADI

AFAD 2025 yılına ait deprem risk haritasını yayımladı. Ege, Akdeniz ve son günlerde Van ve Amasya'da gerçekleşen depremlerin ardından deprem riski olan bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. AFAD Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehir olduğunu açıkladı.