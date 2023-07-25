Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat!
Ay başından beri süren aşırı sıcaklıklarda Afrika sıcak dalgasının üçüncüsü geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Çarşamba günü gerçekleşecek sıcak hava dalgası için "Doğal afet" açıklaması yaptı.
Türkiye temmuz ayı başından beri sıcak hava dalgalarının etkisi altında. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara göre Türkiye Çarşamba günü Afrika sıcaklarının üçüncü dalgası etkisi altına girecek.
Termometreler İstanbul'da 40 derecenin üstünü gösterecek, Balıkesir 42 derece, Manisa 44 derece, Aydın da 43 dereceyi görecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen Çarşamba günü gerçekleşecek sıcak artışını "Doğal afet" olarak nitelendirdi. Prof. Şen, "Marmara ve Ege bölgesine aşırı sıcak hava geliyor. 3-4 haftadır sıcaklıklar devam ediyordu ama bu onlardan daha kuvvetli ve daha yüksek bir sıcaklık. Marmara’yı da İstanbul’u da içine alacak bir aşırı sıcak hava dalgası gözüküyor" ifadelerini kullandı.
"BU BİR DOĞAL AFETTİR"
Sosyal medya hesabından uyarı yapan Şen, 'Çarşamba günü sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 7-10 derece artacak. İstanbul 40 C'ye Bursa 42i Balıkesir 42, İzmir 40, Antalya 41, Manisa 43, Aydın-Mugla 42 derece... Sağlık açısından risk oluşturmakta. Bu bir doğal afettir. Dışarı çıkmayın. İşlerinizi perşembe Cuma gününe erteleyin.' ifadelerini kullandı.