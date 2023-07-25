Uzman isim Türkiye'yi 'doğal afet' vuracak dedi: Çarşamba gününe dikkat!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen Çarşamba günü gerçekleşecek sıcak artışını "Doğal afet" olarak nitelendirdi. Prof. Şen, "Marmara ve Ege bölgesine aşırı sıcak hava geliyor. 3-4 haftadır sıcaklıklar devam ediyordu ama bu onlardan daha kuvvetli ve daha yüksek bir sıcaklık. Marmara’yı da İstanbul’u da içine alacak bir aşırı sıcak hava dalgası gözüküyor" ifadelerini kullandı.