Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!

Kar yağışıyla ilgili değerlendirmesinde 24 Ocak tarihine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bir radar görüntüsü paylaşarak "Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir" sözleriyle karlı ve soğuk havaları işaret etti.

Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! - Resim: 1

Hava durumu uzmanlarından ve Meteoroloji’den kar yağışı ile ilgili son değerlendirmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! - Resim: 2

Son gelen verilere göre bugün ve bu hafta sonuna kadar yurtta kar yağışı ve yağmur yok ancak bu sürecin ardından kara kış çok fena gelebilir.

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Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! - Resim: 3

METEOROLOJİ'DEN 50 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji pazar ve pazartesi olmak üzere kar yağışı beklenen 50 şehri tek tek açıklarken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! - Resim: 4

 Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki Pazar günü 22, Pazartesi günü de 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan lodos fırtınası da İstanbul'u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya devam ediyor.

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