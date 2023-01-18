Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
Kar yağışıyla ilgili değerlendirmesinde 24 Ocak tarihine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bir radar görüntüsü paylaşarak "Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir" sözleriyle karlı ve soğuk havaları işaret etti.
Hava durumu uzmanlarından ve Meteoroloji’den kar yağışı ile ilgili son değerlendirmeler peş peşe gelmeye devam ediyor.
Son gelen verilere göre bugün ve bu hafta sonuna kadar yurtta kar yağışı ve yağmur yok ancak bu sürecin ardından kara kış çok fena gelebilir.
METEOROLOJİ'DEN 50 İLE KAR UYARISI
Meteoroloji pazar ve pazartesi olmak üzere kar yağışı beklenen 50 şehri tek tek açıklarken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki Pazar günü 22, Pazartesi günü de 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan lodos fırtınası da İstanbul'u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya devam ediyor.