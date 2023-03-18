Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak!
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yarın akşam Adana'nın doğusu, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çok kuvvetli yağış beklendiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.
Deprem bölgelerinde etkili olan yağışlar, Adıyaman ve Şanlıurfa ilçelerinde sel felaketine neden oldu. Felakette 18 kişi yaşamını yitirirken bölge için yağış uyarıları gelmeye devam ediyor.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Ökten paylaşımında, “Yarın (Cumartesi) akşam Adana'nın doğusu, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış miktarı geçen seldeki kadar olmasa da; sıkıntı yaratabilecek boyutta. Tedbir alınmalı...” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformu Twitter’da çok sayıda kişinin takip ettiği Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, radar görüntülerine yer verilerek şu sözlere yer verdi: “Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sağanak yağmur etkili oluyor."