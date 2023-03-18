Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yarın akşam Adana'nın doğusu, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çok kuvvetli yağış beklendiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Son Güncelleme:
Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak! - Resim: 1

Deprem bölgelerinde etkili olan yağışlar, Adıyaman ve Şanlıurfa ilçelerinde sel felaketine neden oldu. Felakette 18 kişi yaşamını yitirirken bölge için yağış uyarıları gelmeye devam ediyor.

1 7
Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak! - Resim: 2

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

2 7
Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak! - Resim: 3

Ökten paylaşımında, “Yarın (Cumartesi) akşam Adana'nın doğusu, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış miktarı geçen seldeki kadar olmasa da; sıkıntı yaratabilecek boyutta. Tedbir alınmalı...” ifadelerini kullandı.

3 7
Uzman isim o gün için uyardı: Çok kuvvetli yağış o illeri fena vuracak! - Resim: 4

Sosyal medya platformu Twitter’da çok sayıda kişinin takip ettiği Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşımda, radar görüntülerine yer verilerek şu sözlere yer verdi: “Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sağanak yağmur etkili oluyor."

4 7