Uzman isim gün ve saat verip uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sıcak hava dalgasının geleceğini belirterek Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların çok yükseleceğini ifade etti. Ökten, güneş çarpması riskine karşı yaşlılar ve çocukları uyararak, “11 - 16 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı. Bol su tüketilmeli...” dedi.
Türkiye son günlerde yeniden sıcak havaların etkisi altına girdi. Özellikle bazı illerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak. Bu konuda uyarı Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den geldi. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların çok yükseleceğini ifade etti.
Ökten, güneş çarpması riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek yaşlılar ve çocukların daha dikkatli olması gerektiğini kaydederek, bol su tüketilmesini tavsiye etti.
GÜNEŞ ÇARPMA RİSKİNE DİKKAT
Ökten şu ifadeleri kullandı:
“Sıcak hava dalgası geliyor. Özellikle Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar çok yükselecek. Örneğin İzmir hep 40 derecenin üzerinde olacak. Güneş çarpması riski yüksek. Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. 11 - 16 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı. Bol su tüketilmeli...”
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle: