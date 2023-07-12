Uzman isim gün ve saat verip uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Türkiye son günlerde yeniden sıcak havaların etkisi altına girdi. Özellikle bazı illerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak. Bu konuda uyarı Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’den geldi. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların çok yükseleceğini ifade etti.