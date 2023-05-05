Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin

"6 İLE 6,7 ARASINDA DEPREM OLUNCAYA KADAR SIKINTI DEVAM EDECEK"

Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, o da normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.