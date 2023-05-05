Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki; üç ilin ismini verdi ve risklerin sürdüğünü, 6 ile 6.7 arasında depremlerin olabileceğini söyledi.
İHA’nın haberine göre, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş, Bingöl ve Malatya'da riskin sürdüğünü, Adana'daki deprem riskinin ise yüzde 98 oranında geçtiğini belirtti.
"6 İLE 6,7 ARASINDA DEPREM OLUNCAYA KADAR SIKINTI DEVAM EDECEK"
Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, o da normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.
"FAY DEPREM ÜRETMEZ"
Osmaniye'de ve Adana'nın Ceyhan ile Kozan ilçelerinde hafif bir enerji birikimi olduğuna dikkat çeken Baki, "Oluşan 4,5 aşağısı depremler o enerji birikiminin boşalması. Fay deprem üretmez. Basınç deprem üretir.
Yani 'Fay stres biriktirir' diye bir laf yok. 60-70 yıldır kaç tane deprem oldu ülkemizde. Deprem olabilir demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Normal sıradan vatandaşımızın, köydeki nenemizin söylediği bir laftır" ifadelerini kullandı.