Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki; üç ilin ismini verdi ve risklerin sürdüğünü, 6 ile 6.7 arasında depremlerin olabileceğini söyledi.

Deprem
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Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin - Resim: 1

İHA’nın haberine göre, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş, Bingöl ve Malatya'da riskin sürdüğünü, Adana'daki deprem riskinin ise yüzde 98 oranında geçtiğini belirtti.

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Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin - Resim: 2

"6 İLE 6,7 ARASINDA DEPREM OLUNCAYA KADAR SIKINTI DEVAM EDECEK"

Baki, 4,5 altında yaşanan depremlerin olağan olduğunu belirterek, "Hatay rahatladı. Şimdi artçılar olur, o da normal. Asıl sorun ikinci hareket eden ana blok. Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl daha yerine oturmadı. Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" diye konuştu.

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Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin - Resim: 3

"FAY DEPREM ÜRETMEZ"

Osmaniye'de ve Adana'nın Ceyhan ile Kozan ilçelerinde hafif bir enerji birikimi olduğuna dikkat çeken Baki, "Oluşan 4,5 aşağısı depremler o enerji birikiminin boşalması. Fay deprem üretmez. Basınç deprem üretir. 

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Uzman isim, 3 ilin ismini verdi ve açıkladı: 6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin - Resim: 4

Yani 'Fay stres biriktirir' diye bir laf yok. 60-70 yıldır kaç tane deprem oldu ülkemizde. Deprem olabilir demek bilimsel bir yaklaşım değildir. Normal sıradan vatandaşımızın, köydeki nenemizin söylediği bir laftır" ifadelerini kullandı.

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