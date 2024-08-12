Uzman Çavuş ile Hemşire Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç (33) idaresindeki 65 ACJ 533 otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Tunç ile hemşire eşi Kamile İrem Tunç (31) hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA