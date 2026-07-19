Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: Kayınbiraderlerinden Birini Vurdu, Diğerini Otomobille Ezdi

Adıyaman'da izinde olan bir uzman çavuş, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini silahla vurdu, diğerini otomobille ezdi.

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Uzman Çavuş Dehşet Saçtı: Kayınbiraderlerinden Birini Vurdu, Diğerini Otomobille Ezdi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan ve izinli olarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi G.C.S'yi otomobille çarparak yaralarken, S.S. isimli kayınbiraderini de silahla vurarak yaraladı.

BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 kayınbiraderini yaralayan İ.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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