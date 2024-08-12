Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs, Tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs, Tutuklandı

Hatay’da üzerinden captagon cinsi uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Uyuşturucu İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 11 Ağustos tarihinde Reyhanlı ilçesinde Ü.T. isimli şahıstan; 95 bin 975 adet Captagon ve 1 kg 156 gram toz halde Captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ü.T. hakkında T.C.K 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Uyuşturucu
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