Üzerinden 2 Yıl Geçti... Deprem Bölgesinde Okullar Tatil İlan Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümü yaklaşırken Valiliklerden açıklama geldi. Depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'da okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıklandı.

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Üzerinden 2 Yıl Geçti... Deprem Bölgesinde Okullar Tatil İlan Edildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullar tatil ilan edildi. İşte tatil ilan edilen şehirler...

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

MALATYA

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valili'ğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

Bu değerlendirme nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Kahramanmaraş Adıyaman Malatya
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