Uzaklaştırma Kararı da Katili Durduramadı! Şerife Sokak Ortasında Katledildi, Acılı Annenin Feryadı Yürek Dağladı

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Şemsipaşa Mahallesi’nde 25 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. 51 yaşındaki Hakan Sayacı, uzun süredir takıntılı bir şekilde rahatsız ettiği ve hakkında yeni uzaklaştırma kararı bulunan 41 yaşındaki Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

Hakan Sayacı, Şerife Gezer'in silahla boynundan ve göğsünden ağır yaraladı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gezer, ailesi tarafından toprağa verilirken; olay sonrası intihara kalkışan ve polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alan katil zanlısı Hakan Sayacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NİŞANLANINCA TEHDİTLERIN DOZU ARTTI

Katledilen Şerife Gezer’in abisi Hasan Hüseyin Gezer, katil zanlısı ile ailesinin 5 yıl önce tanıştığını ancak evlilik sürecinin bahanelerle uzaması üzerine ilişkilerini tamamen bitirdiklerini anlattı.

Katilin son 2 yıldır kardeşini ve ailesini sürekli rahatsız ettiğini belirten acılı abi, "En son 2 ay önce kız kardeşim nişanlandı. 10 gün önce de nikah işlemleri için sağlık ocağına gittiklerinde bu şahıs yollarını kesip saldırdı. Bunun üzerine polise başvurduk ve uzaklaştırma kararı çıkarttık. Olaydan bir gün önce akşam bana meyve ikram etti, sabahına ise cansız bedenini aldım" diyerek yaşanan süreci aktardı.

'ÇAY İÇE İÇE, DİNLENE DİNLENE ÖLDÜRDÜ'

Katilin cinayeti tamamen planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlediğini vurgulayan abi Gezer, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine tepki gösterdi.

Katilin elinde silahla çok rahat hareket ettiğini söyleyen Gezer, "Bu adam kafasında kurmuş, planlamış. Elinde suyla, çayla geziyor. Dönüyor, ateş ediyor. Kız orada yalvarıyor. Benim kardeşim çok adaletsiz, çok kötü şekilde öldü. Kardeşim orada can çekişirken o adam adeta dinlene dinlene, geze geze, çay içe içe onu öldürdü. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan rica ediyorum; bu olay böyle kapanmasın, en ağır cezayı alsın" ifadelerini kullandı.

'O BİR DAHA GÖKYÜZÜ GÖRMESİN'

Anne Sebahat Gezer ise gözyaşları içinde, "Benim kızımı hep tehdit etti. Tehdit ede ede onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın. Yalvarıyorum hakimlere savcılara. Ona en ağır cezayı versinler. Benim ciğerimi yaktılar. O dünya gözü görmesin, gökyüzü görmesin. Benim ciğerimi yaktılar, benim gonca gülümü soldurdular. Benim canım çok yandı. Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi. Ne olur başka anneleri ağlatmayın. Çocukları öksüz bırakmasınlar" diyerek feryat etti.

Kaynak: DHA