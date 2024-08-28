Uzaklaştırma Kararı Aldıran Eşini Öldürmüştü: İnternet Aramaları Cinayet Planını Ortaya Çıkardı

Muğla’da Muhittin Kıvrık (43), kendisi hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldıran eşi Senem Kıvrık’ısokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Muğlalı kadınların tabutunu taşıdığı Kıvrık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olaydan önce internetten yaptığı aramalar, korkunç cinayeti önceden planladığını ortaya koydu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kıvrık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem Kıvrık, kaçmak istedi. Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı.

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetti.

Belediyede ambulans şoförü olarak çalışırken 15 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Muhittin Kıvrık’ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET KAMERADA

Sokak ortasında öldürülen Senem Kıvrık'ın bıçaklandığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhittin Kıvrık'ın Senem Kıvrık'ı iterek yere yatırıp, ardından üzerine doğru eğilip, elindeki bıçağı peş peşe sapladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Senem Kıvrık'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Senem Kıvrık'ın babası Sungun Şen, annesi Fatma Kocaoğlan, kız kardeşi Didem Şen ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından kadınların omzunda taşınan Senem Kıvrık'ın cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KATİLİYLE KAÇARAK EVLENMİŞ

Öte yandan, öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Senem Kıvrık cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi koca Muhittin Kıvrık’ın, cinayetten önce cep telefonu interneti ile çakı ve bıçak araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca cinayetten sonra "eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım” şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

"KAÇ KEZ BIÇAKLADIĞIMI BİLMİYORUM"

Şüpheli Kıvrık, ifadesinde cinayet anını şöyle anlattı:

"Eşim Senem Kıvrık ile son 3 aydır evliliğimizde sorunlar vardı. Medenice ayrılmak istediğini söyledi, ben ise ayrılmak istemiyordum. Olay günü evde canım sıkılır diye arabada oturuyordum, bir de baktım ki Senem yoldan geçiyor. Beni gördü durdu, bunun üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 3-4 dakika kendisiyle konuştuk. Bu sırada kendisi sürekli bana hakaret ederek ‘git, gelme’ diyordu, bana ‘seni aldattım’ dedi."

"Bu sözlerle beni çok tahrik etti, ben ‘Seni aldattım’ demesi üzerine kendimi kaybettim. Kendisiyle itişip kakıştık bu esnada yere düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Senem benim üzerime geldi, bu yüzden kendisini ittirdim. Bana ‘seni öldüreceğim’ dedi ve kolunda çanta olduğu için çanta içerisinden silah çıkarıp beni öldürebileceğini düşünerek kendisini bıçakladım. Kendisinin beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmamıştı. Ben kendisini birisiyle birlikte görmedim. Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum.”

Şüpheli Kıvrak'ın telefon kayıtlarında "eşimin kusurlu olması için ne yapmalıyım”, "barodan avukat nasıl bulunur..." şeklinde aramalar yapmasına ilişkin ise şöyle dedi:

"Her vatandaş bunları aratabilir, ben de bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir.”