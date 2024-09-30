Uyuşturucuyla Yakalanmışlardı: 2 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucuyla Yakalanmışlardı: 2 Kişi Tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu A.K. ile E.Y'nin üst araması ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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