Uyuşturucuyla Yakalanmışlardı: 2 Kişi Tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu A.K. ile E.Y'nin üst araması ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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