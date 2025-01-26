Uyuşturucu Tacirleri Jandarmadan Kaçamadı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerinin yakın takibi sonucu yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirleri Jandarmadan Kaçamadı

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ö.F.M. (23), İ.E. (28) ve D.G. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 44 adet extacy, 20 gram kokain, 66 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari YakalandıJandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari YakalandıGüncel
18 Yıl Hapis Cezası Olan Zehir Taciri Yakalandı18 Yıl Hapis Cezası Olan Zehir Taciri YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Uyuşturucu Jandarma
Yolda Buldu Kedi Diyerek Sahiplendi: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Yolda Buldu Kedi Diyerek Aldı: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyeme
Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari Yakalandı Jandarma Harekete Geçti: 4 Aydır Aranan Firari Yakalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor Bakan Fidan Irak'ta, Diplomasi Trafiği Sürüyor
100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti 100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor!
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi