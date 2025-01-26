Uyuşturucu Tacirleri Jandarmadan Kaçamadı

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ö.F.M. (23), İ.E. (28) ve D.G. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 44 adet extacy, 20 gram kokain, 66 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA