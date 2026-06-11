Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ünlü İsimler Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini gibi isimlerin olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci’nin buradaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü işlemleri biten şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kaynak: İHA

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