Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

ERSOY'A TUTUKLAMA TALEBİ

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Mahmut Göde ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: DHA