Uyuşturucu Soruşturmasında 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, 34 farklı işletmede arama gerçekleştirildi.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile suç unsurlarına ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasında, Can Yayın Holding yöneticisi ve halen tutuklu bulunan Kenan Tekdağ’ın kontrolündeki Habertürk’ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 birincisi manken Buse İskenderoğlu da yer aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında moda dünyasından Rabia Yaman ile Les Benjamins markasının direktörü Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alınmasıyla toplam sayı 22’ye çıktı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Rabia Karaca ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nin de bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, sanal medya ünlüsü Rabia Karaca, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Burak Güngörmedi, Resul Arslan Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'de 'kokain' maddesi tespit edildi.

5 KİŞİNİN SONUCU NEGATİF

Soruşturma kapsamında test yapılan ünlü menajer Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, “thebacim” kullanıcı adıyla bilinen Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç’ın test sonuçlarının ise negatif olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA