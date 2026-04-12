'Uyuşturucu' Soruşturması Kapsamında Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Cem Adrian'dan İlk Açıklama

İstanbul genelinde çeşitli gece kulüplerine yapılan baskınlarla birlikte çok sayıda isim hakkında da gözaltı kararı verildi.

24 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilirken, şu ana dek 17 isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan ancak yurt dışında olduğu tespit edilen sanatçı Cem Adrian sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

'BENİM İÇİM RAHAT'

Adrian, yurt dışında olduğunu ve ülkeye döner dönmez gerekeni yapacağını belirtti.

Adrian'ın açıklaması şöyle:

"Herkese iyi pazarlar...

Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.

Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız.

O meselelerden çok çok uzağım.

Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun.

Sevgi ve saygılarımla"

Kaynak: Haber Merkezi