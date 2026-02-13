Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe! 324 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Darbe! 324 Kişi Tutuklandı
İstanbul genelinde 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarının, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden dijital bir uyuşturucu ağı kurduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde beş ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takipte satıcıların uçtan uca şifreli gruplar kurarak kurye sistemiyle ya da bireysel olarak uyuşturucu sattıkları belirlendi.

AĞ ÇÖKERTİLDİ

Özel üyelikle girilen bu gruplardaki yazışmalara ulaşan savcılık, ağın içindeki 'yönetici' ve 'moderatör'leri tespit etti. Farklı platformlarda yapılan suç paylaşımlarının da ortaya çıkarılması üzerine 10 Şubat’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 21’i grup yöneticisi olmak üzere toplam 324 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu
