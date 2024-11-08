Uyuşturucuyu Sakladıkları Yer 'Pes' Dedirtti

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına yönelik bir bilgi alan ekipler, yolcu otobüsünde arama yaptı.

ŞAMPUAN KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR

Otobüste yapılan incelemede E.Y ve E.O isimli şahıslara ait valiz içerisinde şampuan kutusuna zulalanmış halde 265 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA