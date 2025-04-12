Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheliye Gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 70 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheliye Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalarda; S.E. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda ise 2 parça halinde toplam 70 gram uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kalem tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. S.E. gözaltına alınarak hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.



Kaynak: AA

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