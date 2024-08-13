Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanan Trafik Canavarlarına Ceza Yağdı!

Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 37 sürücüye uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan işlem yapıldı.

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Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanan Trafik Canavarlarına Ceza Yağdı!

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılında yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 37 sürücüye adli işlem yapıldı.

1 MİLYON PARA CEZASI

Tespiti yapılan sürücülere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan toplam 1 milyon 221 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alındı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından alımı yapılan uyuşturucu test kitlerinin kullanıldığı denetlemelerde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücüler sağlık kuruluşlarına sevk edilip testin doğrulanmasından sonra adli işlem uygulanırken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre de 33 bin TL idari para cezası uygulanıp, sürücü belgeleri de 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınıyor.

Kaynak: İHA

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