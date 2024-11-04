Uyuşturucu Kavgasında Kan Aktı! 1 Ölü

İstanbul'da Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 Kasım'da saat 22.00 sıralarında yolda yürüyen Murat Ç. ve Muhammed K. bir süre sonra tartışmaya başladı. Bir süre sonra Murat Ç. bıçakla Muhammed K'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Muhammed K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda firari şüpheli Murat Ç. isimli şahıs 02.11.2024 günü Sakarya ilinde yakalandı. Murat Ç. ifadesinde olay günü maktul şahıstan uyuşturucu almaya gittiğini, Muhammed K'nin kendisine küfür etmesi sebebiyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışma sırasında maktulü yaralayarak olay yerinden firar ettiğini, olayda kullandığı bıçağı kaçarken hatırlamadığı bir yerde attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Murat Ç. isimli şahsı İstanbul ilinden kendi arabası ile Sakarya iline götüren şahsın T.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. T.Y. ifadesinde öldürme olayını bildiğini, şüpheli Murat Ç. isimli şahsı kendisine de zarar vereceğini korktuğundan dolayı Sakarya iline götürdüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA