Uykudaki Gizli Tehdit: Vücudun En Büyük Düşmanı, Geceleri Bir Anda Kendini Gösteriyor

Özellikle akşam saatlerinde ve geceleri daha belirgin hale gelen bu sendrom, bacaklarda rahatsız edici bir his ve karşı konulamaz hareket ettirme isteği ile karakterize ediliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayşegül Daldal, bu rahatsızlığın uyku süresini ve kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Huzursuz Bacak Sendromu'nun toplumda görülme sıklığının %10-15 oranında olduğunu belirten Dr. Daldal, hastaların rahatsızlıklarını ifade etmekte güçlük çektiği için farklı branşlarda tedavi arayışına girdiklerini söyledi.

GECELERİ DAHA FAZLA ARTIŞ GÖSTERİYOR

HBS tanısının, klinik gözlemlerle konulabileceğini ifade eden Dr. Daldal, tanıyı kesinleştirmek için dikkat edilmesi gereken kriterleri şu şekilde sıraladı:

Bacaklarda karşı konulamaz bir hareket ettirme isteği, bu isteğin harekete geçme ile azalması, dinlenme durumunda artış göstermesi ve belirtilerin akşam saatlerinde daha belirgin hale gelmesi. Bu bulguların varlığı, HBS tanısının netleştirilmesinde kritik bir rol oynuyor.

HASTALIĞI TANIMLAMAKTA GÜÇLÜK YAŞANABİLİYOR

Dr. Daldal, HBS belirtilerinin başlangıçta tek taraflı olabileceğini ancak zamanla her iki bacağı da etkileyebileceğini belirtti. Hastaların yarısında, kollarda da benzer belirtiler görülebileceğini ifade etti. Ayrıca, HBS yaşayan bireylerin bu hisleri tanımlamakta zorlanabildiğini belirten Dr. Daldal, hastaların genellikle "bacaklarım kıpraşıyor", "kramp girecekmiş gibi" veya "elektriklenme hissi" gibi ifadeler kullandığını kaydetti.

TEDAVİDE İLK ADIM: ALTTA YATAN SEBEPLERİ BELİRLEMEK

HBS tedavisinin temelinin, altta yatan nedenleri tespit etmek olduğunu belirten Dr. Daldal, özellikle demir eksikliği gibi nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi. Dopamin agonistleri gibi tedavi yöntemlerinin de etkili olabileceğini ifade eden Dr. Daldal, bu sendromun hayat kalitesini düşürdüğünü ve uyku düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı. Erken tanı ve doğru tedaviyle hastaların şikayetlerinin büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini belirterek, hastaların nöroloji uzmanlarına yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA