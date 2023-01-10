Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'

Birsoy, daha önce her ikisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de birbirleriyle yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyleyen Birsoy, Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini anlattı.