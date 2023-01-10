Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'
Esra Erol'da bir çift arasında yaşanan olay ekran başındakileri şoke etti. Sibel Birsoy isimli kadın, kocasının izlediği uygunsuz bir videodaki şahsın kendi karısı olduğunu iddia etmesi üzerine boşanma davası açtığını söyledi ve sitem etti.
Esra Erol’da yaşanan olay izleyicilere pes dedirtti.
Programa katılan Sibel Birsoy isimli kadın; "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı” dedi.
Esra Erol’da programına katılan Sibel Birsoy’un anlattıkları "yok artık" dedirtti. Göz yaşları içinde kendini kanıtlamak isteyen genç kadın “Beni bu adamdan kurtarın” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.
Canlı yayına telefonla bağlanan kocası Mahmut Birsoy ise“Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım” diyerek herkesi şoke etti.
Birsoy, daha önce her ikisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de birbirleriyle yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyleyen Birsoy, Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini anlattı.