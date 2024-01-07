Uygulamadan kaçan sürücüye rekor ceza

Çorum’da uygulama yapan polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

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Uygulamadan kaçan sürücüye rekor ceza

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 19 UF 861 plakalı otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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