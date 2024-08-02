Ustaya Veda... Genco Erkal, Son Kez Sahnede!

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Genco Erkal, bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Erkal'ın vedası için gelenler Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nu doldurdu. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş katıldı.

Törende sanatçılar Orhan Alkaya, Levent Ülgen, Mert Fırat da yer aldı. Törene sanatçılar ve siyasetçilerin yanı sıra DİSK'li işçiler de katıldı.

İMAMOĞLU: DOĞRU BİLDİĞİNDEN ŞAŞMAYAN ÇOK ÖZEL BİR İNSAN

İmamoğlu, tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun usta oyuncu Erkal'a vedası şöyle:

"Hayatın bir gerçeği bu ve zamanı tarifleyecek bir gücümüz yok. Bu hayatımızın gerçeği içerisinde olan bir durum ama bazı ölümler var ki gerçekten hepimizi çok üzüyor. Genco Erkal hepimizi çok üzdü ama onunla bir dönemi geçirmek şansına eriştiğimiz için de ne kadar şanslıymışız diye düşündük. Allah rahmet eylesin. Cesareti yüksek, doğru bildiğinden şaşmayan, bunu hem tavrıyla hem tarzıyla hem yüreğiyle ama aynı zamanda sesiyle de hissettiren çok özel bir insan. Bütün sanat camiasının, bütün sevenlerinin başı sağ olsun."

FAZIL SAY VE SERENAD BAĞCAN'DAN DİNLETİ

Törende piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan bir dinleti yaptı.

Erkal, törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

GENCO ERKAL KİMDİR?

28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem