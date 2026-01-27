Usta Oyuncu Ali Tutal'dan Kötü Haber: Sağlık Durumu Kritik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasının ve televizyonunun usta isimlerinden Ali Tutal’dan üzen bir haber geldi. 76 yaşındaki oyuncunun evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

“Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Hemşo” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Tutal, rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Doktorların müdahalesi sonrası yoğun bakıma alınan usta oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Tutal’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sevenleri ve sanat camiası, usta oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976 yılında "İzin" adlı filmle adım atan Ali Tutal, bugüne kadar 50-60 filmde rol almış ve birçok TV dizisinde de yer almıştır. En az 20 farklı dizide oyunculuk sergileyen Tutal, aynı zamanda Doğu aksanıyla yapılan yapımlarda dublaj süpervizörlüğü görevini üstlenmiştir.

