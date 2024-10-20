Usta Gazeteci Turgay Renklikurt Hayatını Kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2024) ve Sürekli Basın Kartı sahibi Turgay Renklikurt’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 19 Eylül 2024’te Renklikurt’un hayatını kaybetmesinin ardından bir mesaj yayımlayarak ailesine ve Türk basınına baş sağlığı diledi.

TGC’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Üyemiz Turgay Renklikurt’un vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

TURGAY RENKLİKURT KİMDİR?

1943 yılında Adana’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden yılında mezun oldu. Almanya Die Deutsche Sporthochschule’de atletizm-spor tarihi ihtisası yaptı. Mesleğe 1967 yılında Atletin Sesi Dergisi’nde başladı. 1971'de İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde öğretim görevlisi, bölüm şefliği ve enstitü müdürü olarak çalıştı. Anadoluhisarı Spor Akademisi, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda atletizm-spor tarihi dersleri verdi. 1983 yılında öğretmenlikten ayrıldı. Cumhuriyet, Tan, Akşam, Yeni Yüzyıl, Güneş ve Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. TRT’de spor ve sağlık konusunda program yaptı. Atletizm, futbol ve güreş federasyonlarında eğitici ve yönetici olarak görev aldı. Alem FM ve Lig Radyo’da görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi Başkanlığı, Galatasaray Spor Kulübü ve Güreş Milli Takımı’nda kondisyonerlik yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere çok sayıda kurumdan ödül aldı. Değişik konularda yazılmış sekiz kitabı yayımlandı. Sürekli basın kartı taşıyordu. Almanca ve İngilizce biliyordu. Evli,bir çocuk babası.