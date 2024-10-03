Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı

İstanbul'da 85 yaşında vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vasiyeti ortaya çıktı. Usta gazetecinin eşi Canan Cıvaoğlu son isteğini açıkladı.

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Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi. Cıvaoğlu'nun cenazesi, Milliyet gazetesi binası önünde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı - Resim : 1

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile siyaset, spor, sanat ve medya camiasından birçok kişi katıldı.

Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı - Resim : 2

EŞİ VASİYETİNİ AÇIKLADI

Taziyeleri kabul eden Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, 55 yıllık birlikteliklerinin ardından eşini kaybetmenin kendisi için büyük boşluk olacağını ifade etti. Güneri Cıvaoğlu'nun birçok vasiyeti olduğunu belirten Canan Cıvaoğlu, "Çok şeyler söyledi. Fakat en aklımda kalan mezarlığına kokulu yasemin istiyordu" dedi.

Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı - Resim : 3

'SON GÜNE KADAR BERABERDİK'

İş insanı Aydın Doğan ise Cıvaoğlu ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyleyerek, "Değerli bir arkadaşımızdı. Ayrıca bir dostluğumuz da vardı. Son günlere kadar hep beraberdik. Beraber oturduk, beraber kalktık. Nasip bu kadarmış. O da zaten çok uzamayacağını biliyordu" diye konuştu.

Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun Çok Konuşulacak Vasiyeti Ortaya Çıktı - Resim : 4

Cıvaoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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