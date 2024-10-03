Usta Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İstanbul'da Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi. Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

'HEP ADİL OLMAK İÇİN ÇALIŞTI'

Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Gazetecilik hayatına 1960'lı yıllarda başlayan, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalışan Cıvaoğlu, TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı.

Strasbourg Üniversitesi'nde ekonomi bölümümde bir süre eğitim alan Cıvaoğlu, Tercüman gazetesinde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Güneş gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de üstlenen Cıvaoğlu, 1986-1996 yıllarında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

1996'dan sonra Milliyet gazetesinde yazılarına devam eden Cıvaoğlu'nun, farklı sektörlerde birçok kişiyi konuk eden televizyon programı da yayınlandı.

Kaynak: AA