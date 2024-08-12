Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek

12 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye, Balkanlar'dan giriş yapacak yeni bir Afrika sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kalacak. Meteoroloji, sıcakların gece ve sabah saatlerinde artış göstereceğini belirtirken, gündüz ve öğlen saatlerinde ise poyrazın etkili olacağı açıklandı.

Üst Üste Gelen Uyarıların Ardından Türkiye Kırmızıya Boyandı! 6 Gün Sürecek - Resim: 1

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte tavan yapan aşırı sıcaklar, nem ile birleşerek yurdun birçok bölgesinde dayanılmaz sıcaklıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Meteoroloji kaynakları aynı zamanda Türkiye'de bu yıl görülen yaz yağmurlarının sayısında geçtiğimiz yıllara göre 4 kat düşüş yaşandığını belirterek, bu yıl ciddi anlamda kuraklık sıkıntısı ile karşılaşılabileceğini belirtti.

GECE VE SABAH YANACAK, GÜNDÜZ VE AKŞAM ESECEK

Pazartesi günü itibarıyla Türkiye, güne yeni bir sıcak hava dalgası ile uyanacak. Bu sıcaklıkların 17 Ağustos'a kadar kesintisiz şekilde sürmesi beklenirken, vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak haber Balkanlar'dan geldi. Uzmanlar 12-17 Ağustos arasında görülecek hava olaylarını iki farklı sınıfa ayırırken, gece ve sabah saatlerinde yaşanacaklar ile gündüz ve akşam saatlerinde yaşanacaklara ilişkin şu uyarılarda bulundu.

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