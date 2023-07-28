Uskumruköy’deki kaçak beton santrali inşaatı yöre halkı tarafından altıncı kez protesto edildi

Uskumruköy Gümüşdere hattı köyleri ve sakin yaşamı, çiftlikleri ve seraları, bahçeleri ile doğa içinde yaşamayı tercih etmiş bir nüfusa sahip.

Beton Santrali havaya ve yeraltı sularına saçtığı kirlilik ve yarattığı gürültü ile hem insanlara, hem de diğer canlılara tehlike saçacak. Beton santralleri gayrısıhhi müesseseler olarak değerlendirilmektedir. Zaten yörede kıt olan şebeke suyu veya yeraltı suları beton üretiminde kullanılacak. Atık su ve atık yağlar yeraltı sularına veya derelere karışarak seracılığa ve hayvancılığa olumsuz etki yaratacak. Zira bu atıkları kamyonlarla taşımanın maliyeti çok ama çok yüksek. Sarıyer Tüneli için inşa edileceği söylenen beton santralinde güçlü beton üretimi için yüksek riskli kimyasallar da kullanılacak. Yakıt tanklarının orman içinde olması da başka bir önemli tehlike oluşturacak. Kısacası yerleşim yerinde asla olmaması gereken bir santral ve bu santralin hemen yanında, yanı sıfır metre uzaklıkta bir çiftlik var!

SANTRAL İNŞAATININ ARKASINDA ORMAN KIYIMI

İki hafta önce santral inşaatının arkasından bir yol açılmaya başlandı. Bu orman kıyımını bu hafta 112’ye ihbar eden Uskumruköylüler çelişkili cevaplar ve yönlendirmeler ile karşılaştı. Bu yeni yol inşaatının da bir tabelası olmadığı bölgeyi keşfe giden vatandaşlar tarafından tespit edildi.

Seçimlerle paralel olarak başlayan santral inşaatında da tabela olmamasına rağmen, eylemler nedeniyle girişine kamera yerleştirilmişti.

Basın açıklamasında Sarıyer Belediyesi işaret edildi

Eylemliliğin altıncı haftasında Uskumruköylüler tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde:

Sarıyer halkına, tüm kamuoyuna ve basına duyurumuzdur!

Sarıyer Uskumru Caddesi 69 numaralı parselde hukuka aykırı şekilde inşa edilmek istenen beton santraline ait temelin önünde her Pazar günü olduğu gibi bu gün de altıncı kez bir araya gelip, protesto ediyoruz.

Sağlığımıza ciddi tehditler oluşturacak bu beton santrali projesine – Anayasayı ve İnsan Haklarını kendimize dayanak alarak - itiraz ediyor ve bu işi üstlenen firmaya, bu projeye olur veren tüm kurum ve kuruluşlara, bu beton santrali inşaatının buradan biran önce kaldırılması çağrısı yapıyoruz. Beton santrali inşaatı temelinin genişlediğini ve etrafına yollar inşa edildiğini gözlemlemekteyiz. Beton santrali inşaatının yerinde bırakılması fakat kamyon trafiğinin güzergahının değiştirilmesi sadece, çözüm üzerinde çalışıldığına dair göz boyamaktır. Hali hazırda, mevcut “Boğaziçi Beton”un doğamıza ve çevremize verdiği zarar aşikardır. Bir de buna yeni beton santrali inşaatının eklenmesi, öngörülebilir sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktır. Çok açık görülmektedir ki çevresel risk faktörleri ya hesaplanmamış ya da göz ardı edilmiştir.

Oylarımızla seçilip göreve gelen yerel yöneticilerin bu duruma kayıtsız kalması, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanımızda yer alıp bizleri destekleyeceği yerde protestolarımızı küçümsemesi, seçimlerimizi ciddi bir şekilde gözden geçirmemiz gerektiğini göstermiştir.

Bu beton santralinin yaşam alanımıza çok yakın inşa edilmesinin doğamıza, tarım alanlarına ve sağlığımıza çok büyük bir tehlike oluşturacağını her platformda tekrar tekrar seslendirmekteyiz. Yerleşim yerlerinin çok yakınında bir beton santrali kurmak kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği için kamu suçudur.

“Beton Santrali İstemiyoruz” adlı imza kampanyamız devam etmektedir.

Bir kez daha bu beton santrali inşaatının derhal kaldırılmasını ve alana eski doğal yapısının kazandırılmasını talep ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Uskumruköylüler hukuk mücadelesine de başladı

Uskumruköylüler 11 Temmuz’da ‘Beton Santrali İstemiyoruz’ adlı imza kampanyasını başlattılar ve santralin yakınındaki 1070 haneli Arıköy toplu yapı kooperatifinden bugüne değin 400 imza topladılar.

Bir avukatla yola devam etme kararı alan Uskumruköylüler santral inşaatı yapan ICA adlı şirkete ve ona izin veren Sarıyer Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve diğer idarelere karşı da hukuk mücadelesini başlattı.