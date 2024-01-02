Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı

Üsküdar’da inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken inşaat sahasının yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Üsküdar’da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina boşaltıldı

Olay, saat 02.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile istinat duvarı yan tarafta bulunan yol ile birlikte çöktü.

Olayın yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bir bina güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken megafon ile uyarı yaparak binanın tahliye edilmesini sağladı. Binada oturanlar eşyalarını alarak binadan çıktı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten bekçi Hüseyin Gül, “Ben burada bekçiyim. Bir ses geldi, çıktık baktık yan tarafta göçük var. Yapacak bir şey yok. Bunu biliyoruz. Sadece duvar göçtü. Bizim gördüğümüz oydu.” dedi.

Kaynak: İHA

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