Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yaralanan işçiler var

Üsküdar'da bir inşaat alanında çöken istinat duvarının altında kalan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Yaralanan işçiler var

İstanbul Üsküdar'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi Şair Naili Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaat alanındaki taş duvar, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

3 İŞÇİ YARALANDI

Bu sırada inşaatta çalışan 3 işçi enkazda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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