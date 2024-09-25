Üsküdar'da Feci Kaza: Araçta Sıkışan Sürücü Bilincini Kaybetti

Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde Metin Kantekin kontrolündeki kamyonet, Göztepe başka araçtan yola düşen malzemeden kaçmak isterken aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilme sonucu kamyonet şoförü Kantekin araçta bilincini kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kantekin çevredeki hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Araçta bulunan Bahtiyar Ataysın, “Önde araba gidiyordu, demir ondan mı düştü bilmiyorum. Bizim şoför de gördü ve hamle yaptı. Direkt devrildi, arkadaş bayıldı ama ciddi durumu var mı bilmiyorum. Araçta ev eşyası taşıyorduk” dedi.

Kaynak: İHA