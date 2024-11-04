Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz" anonsu yapıldı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza - Resim : 1

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza - Resim : 2

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Kaynak: AA

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