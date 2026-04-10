Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklama kararı çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DOSYA HAKKINDA

Dosya, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına dayanıyor. 7 Nisan’da İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Öte yandan Üsküdar Belediyesi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, herhangi bir hukuka aykırı faaliyetin söz konusu olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA