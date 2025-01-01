Uşak’ta Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Uşak’ta Yapağılar köyü yakınlarında vatandaşlar yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cansız bedeninin kimlik tespitinin yapılabilmesi için naaş morga kaldırıldı.

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Uşak’ta Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Olay, Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre; köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın kimliği belirlenemezken, cansız beden otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerince ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, olayın zanlı ve zanlıların yakalanması için de soruşturma açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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