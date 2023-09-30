Uşak'ta gıda zehirlenmesi: 65 öğrenci hastaneye başvurdu

Uşak'ta okul kantininde satılan yiyecekler nedeniyle rahatsızlanan 65 ilkokul öğrencisi hastaneye başvurdu. Tedavisi tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi.

Uşak'ta gıda zehirlenmesi: 65 öğrenci hastaneye başvurdu

Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 65 öğrenciden 32'si taburcu edildi.

Yaşar Akar İlkokulu'nun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri başladı.

Rahatsızlanan 65 öğrenci, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastanede tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi.

Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

Hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin okulda tavuk döner ve pilav yediğini ve bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetinin oluştuğunu söyledi.

Şu ana kadar toplam 65 öğrencinin hastanelere müracaat ettiğini belirten Ergün, "32'si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu, Allah'a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.

İzmir'de bir ilkokulda taciz iddiası İzmir'de bir ilkokulda taciz iddiası
Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor... Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor...
Ceylanpınar'a havan mermisi düştü Ceylanpınar'a havan mermisi düştü
Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor Zengin olma potansiyeli en yüksek 3 burç! Araştırmacılar ısrarla söylüyor
ÇOK OKUNANLAR
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu "durağan"a çıkardı Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu "durağan"a çıkardı
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı
Uzmanı açıkladı: Altın neden düşüyor, ne zaman yükselir? Altın neden düşüyor, ne zaman yükselir?